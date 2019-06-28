S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (БРРБ) по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B/B».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве, прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

S&P приравнивает свои рейтинги БРРБ к суверенным кредитным рейтингам Беларуси, поскольку отмечает «практически безусловную» вероятность предоставления банку своевременной экстраординарной поддержки со стороны правительства Беларуси и считает, что эта поддержка будет достаточной для обслуживания финансовых обязательств банка в случае необходимости.

Клиентская база БРРБ характеризуется как слабая. В соответствии с законодательством банк не может привлекать депозиты физических и юридических лиц, кроме случаев, когда организации, участвующие в государственных программах депозитного финансирования, аккумулируют средства для дальнейшего погашения кредитов.

Тем не менее, с точки зрения S&P, банк имеет очень хороший доступ к долгосрочному государственному финансированию. По состоянию на конец 2018 г. почти 21% совокупных обязательств были облигациями БРРБ, удерживаемыми Национальным банком, со сроками погашения в 2023-2051 гг. S&P рассматривает эти обязательства как устойчивые в случае ухудшения доверия со стороны участников рынка и ключевой позитивный фактор фондирования. Депозиты центрального правительства составляют еще 12% обязательств БРРБ. Около 40% обязательств представляют собой срочные вклады банков, главным образом белорусских.

Адекватные показатели ликвидности БРРБ по-прежнему поддерживаются достаточностью ликвидных активов (денежные средства и их эквиваленты плюс инвестиционные ценные бумаги), которые составляют 30% совокупных активов банка, или 42% его совокупных обязательств. S&P считает, что коэффициент стабильного финансирования (107,7% по состоянию на конец 2018 г.) будет устойчивым в долгосрочной перспективе.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам БРРБ отражает сбалансированность рисков, которым подвержены рейтинги в ближайшие 12 месяцев. Он также отражает аналогичный прогноз S&P Global Ratings по суверенным рейтингам Беларуси.

S&P может повысить рейтинги банка в случае позитивного рейтингового действия в отношении Беларуси (при условии, что наша оценка связей БРРБ с правительством как «неразрывных» и роли для правительства как «критически важной» останется неизменной).

Негативное рейтинговое действие в отношении БРРБ будет определяться негативным рейтинговым действием в отношении Республики Беларусь. Даже если суверенный кредитный рейтинг останется без изменений, S&P может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении БРРБ в случае ослабления его связей с правительством или снижения его роли для правительства в ближайшие 12 месяцев при одновременном ухудшении оценки SACP. В частности, это может произойти в случае снижения капитализации БРРБ наряду с ослаблением мандата банка или снижением готовности правительства оказывать ему поддержку.