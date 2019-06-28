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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ УЯЗВИМОСТЬ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ НЕСЕТ В СЕБЕ СЛОЖИВШИЙСЯ ОБЪЕМ ВАЛОВОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА – НАЦБАНК
17:34 28.06.2019
Потенциальную уязвимость для финансовой стабильности Беларуси несет в себе сложившийся объем валового внешнего долга. Об этом говорится в аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2018 году», опубликованном на сайте Национального банка Беларуси.
Кроме того, высокий уровень валютизации экономики, неустойчивое финансовое состояние многих организаций также опасны для финансовой стабильности Беларуси.
В этой связи наиболее значимым с точки зрения величины потенциальных потерь в банковском секторе остается кредитный риск.
Между тем Национальным банком совместно с правительством Беларуси в 2018 году обеспечена финансовая стабильность в стране.
Финансовый сектор на фоне благоприятных макроэкономических и внешних условий оставался устойчивым по отношению к возможным угрозам, уровень системного риска за отчетный период снизился. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации, иные финансовые посредники, финансовый рынок и платежная система надлежащим образом осуществляли присущую им деятельность; принимаемые риски в полной мере покрывались капиталом финансовых институтов.
Продолжилось развитие макропруденциального регулирования. В мае 2018 года введены в действие два новых макропруденциальных инструмента – лимиты на показатели долговой нагрузки и обеспеченности кредита, направленные на упреждение роста рисков, связанных с динамикой розничного кредитования.
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