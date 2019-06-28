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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ СОВЕРШАТЬ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ПРОГРАММЫ
15:50 28.06.2019

В Беларуси появилась возможность совершать платежи, используя программы бухгалтерского учета, CRM или ERP. Такую возможность первым в стране реализовало ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) на основе открытых API, чтобы упростить бизнесу механизм совершения платежей. Технология не имеет аналогов в странах СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, если сегодня для совершения платежа компаниям необходимо использовать интернет-банк или мобильное приложение, то с Open API Альфа-Банка можно встроить платежи в любую программу. Это позволит упростить ведение финансов, ускорить проведение платежей и облегчить работу бухгалтеров и финансистов. А также – поспособствует появлению новых технологичных решений в области финансов. Например, можно настроить совершение платежей непосредственно в программе «1С Бухгалтерия».

«Появление Open API считается началом новой эпохи в мире финансов, призванной сделать управление деньгами проще, быстрее и удобнее. Это первый шаг к трансформации финансового сектора во всем мире. Мир банковского обслуживания станет совсем другим. Это можно сравнить с переходом от кнопочных мобильных телефонов к смартфонам с их экосистемами, магазинами приложений. Данное направление бурно развивается в Европе и США. Мы первыми в СНГ предоставили возможность делать платежи из любых программ», – убеждены в Альфа-Банке.

Альфа-Банк и дальше планирует расширять полезный функционал открытых API, а также продвигать идею автоматизации бизнес-процессов в деловой среде Беларуси.

Альфа-Банк первым в Беларуси предоставил сторонним разработчикам расширенный доступ к собственной инфраструктуре. В феврале этого года банк запустил открытую платформу Open API AlfaDeveloperHub.
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