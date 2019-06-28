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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДУ В РУБЛЯХ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧЕН
14:35 28.06.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 27 июня увеличил размер процентных ставок по вкладу «Незыблемый» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь оформить депозит можно сроком на 35 дней, 65 дней, 95 дней, 185 дней, 275 дней и 375 дней по ставке 8,8%, 9,4%, 9,5%, 10,4%, 10,7 и 11% годовых соответственно. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 3 000 белорусских рублей.
«Основные преимущества вклада «Незыблемый» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это повышенные процентные ставки, а также отсутствие требований по открытию текущего (расчетного) счета в нашем банке. Отметим, что для оформления договора потребуется минимальный пакет документов», - рассказала управляющий менеджер отдела разработки и поддержки продуктов среднего и малого бизнеса банка ВТБ (Беларусь) Елена Вышинская.
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