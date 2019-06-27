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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 1%
13:30 28.06.2019
Совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси на 1 июня 2019 г составил 10578 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, с начала года он снизился на 95,3 млн руб., или на 0,89% (на 1 января 2019 г. он был 10673,3 млн руб.).
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