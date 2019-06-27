ОАО «Белагропромбанк» изменило с 27 июня размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с этой даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки составляют:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 1% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,7% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 0,7 до 3% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - от 1,2 до 3,1% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 3% годовых;

вклад (депозит) «Депозитная карта» - 0,5% годовых.