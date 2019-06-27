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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОЛЛАРОВЫМ ДЕПОЗИТАМ
12:56 28.06.2019
ОАО «Белагропромбанк» изменило с 27 июня размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с этой даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки составляют:
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 До года» - до 1% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 1,7% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 0,7 до 3% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - от 1,2 до 3,1% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 3% годовых;
вклад (депозит) «Депозитная карта» - 0,5% годовых.
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