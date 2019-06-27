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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК АВГУСТА ЗАКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ №614 В МИНСКЕ
11:35 28.06.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает филиал №614 в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний рабочий день филиала №614 — 2 августа 2019 года.
Дата прекращения филиалом №614 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Минске (БИК AKBBBY21614) участия в межбанковских расчетах — 03.08.2019 г.
БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
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