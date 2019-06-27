С 1 июля 2019 года в Беларуси начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей (СМП), разработанной Национальным банком совместно с банковским сообществом в целях развития и совершенствования платежной системы страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, разработка новой функциональной системы автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка, реализующей сервис по мгновенным платежам, была начата в 2018 году. С 1 января 2019 года система находится в опытной эксплуатации, участие в которой принимают 10 банков.

С 1 по 31 июля 2019 года в целях апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В указанный период техническим оператором данной системы – ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» – не будет взиматься плата с банков – участников СМП за проведение расчетов по мгновенным платежам. При этом возможно установление банками – участниками СМП тарифов для своих клиентов за пользование данным сервисом, если их система управления платежными рисками предусматривает способы снижения (недопущения) рисков, в том числе репутационных, в случае возникновения сбойных ситуаций в процессе проведения мгновенных платежей в период опытно-промышленной эксплуатации.

С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию.

Система мгновенных платежей является инновационной и позволит клиентам банков Беларуси осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 (366) дней в году (режим 24/7/365).

Правовое поле для функционирования данной системы определено Инструкцией о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, утвержденной постановлением правления Национального банка №540 от 20 ноября 2018 г.

В частности, в Инструкции даны основные термины и понятия, обеспечивающие понимание главных особенностей функционирования СМП, определены порядок функционирования СМП, условия приема, проведения и обработки мгновенных платежей, установлены правовые полномочия Национального банка и ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» в данной сфере, а также определены требования к банкам – участникам СМП.

Участие банков в СМП будет носить добровольный характер, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей будут определяться в договоре, заключенном банком – участником СМП с плательщиком.

Внедрение СМП является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом за счет экономии транзакционных издержек для участвующих в процессе осуществления мгновенного платежа сторон.