БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТЗЫВНЫМ РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:27 27.06.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июля изменяет размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят: по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) «Универсальный» с переменной процентной ставкой (минимальная сумма – 100 руб.): на 3 мес. – ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус 2,5 процентного пункта; на 6, 12, 18 и 24 мес. – СР – 2,5 п.п.; по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) «Интернет-вкл@д» (мин. сумма – 50 руб.): на 35 дней – 7,5%; на 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – 7,5%.