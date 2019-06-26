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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ БПС-СБЕРБАНКА
17:42 26.06.2019

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг ОАО «БПС-Сбербанк» на уровне «B» с прогнозом «Стабильный». Кроме того, оно повысило рейтинг устойчивости БПС-Сбербанка с «b-» до «b».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специалисты повысили рейтинг устойчивости до «b» по многим причинам.

«Продолжительная история эффективного корпоративного управления и усовершенствованная система контроля рисков, которая была укреплена после кризиса, стабильные и высокие показатели основного капитала, а также улучшающаяся прибыльность более комфортно сглаживают риски, связанные с качеством активов», – поясняют в Fitch.

БПС-Сбербанк получил максимально возможный долгосрочный рейтинг, который находится на одном уровне и ограничен страновым потолком Беларуси «B». С учетом того, что 98,4% акций БПС-Сбербанка принадлежат Сбербанку России («BBB-»/прогноз «Позитивный»), Fitch полагает, что поддержка капиталом от материнской структуры будет доступна БПС-Сбербанку в случае необходимости.

«Присвоение Fitch Ratings высоких рейтингов БПС-Сбербанку лишь подтверждает его надежность и устойчивость как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. За последние годы нам удалось существенно снизить риски и оптимизировать портфель проблемных активов на фоне роста по ключевым финансовым показателям», – отмечают в БПС-Сбербанке.
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