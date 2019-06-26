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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ
16:20 26.06.2019
В ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила, в частности, дополнены положением, предусматривающим согласие клиента на предоставление банком сведений организации, которая обслуживается в банке в рамках зарплатного проекта, необходимых для перечисления средств на текущий (расчетный) банковский счет работника, открытый в банке.
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