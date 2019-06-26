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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БНБ-БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ ТАПАС
14:35 26.06.2019

ОАО «БНБ-Банк» предлагает программу кредитования на приобретение недвижимости в жилых комплексах ООО «ТАПАС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предполагает ставку 0,001% в год, кредитный лимит до 85000 BYN без обеспечения, срок кредитования от 4 до 20 месяцев, финансирование до 60% стоимости жилья, рассмотрение заявки максимум 2 дня.
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