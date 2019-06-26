ОАО «Белинвестбанк» предлагает онлайн-кредит для оформления в Интернет-банкинге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-кредит предоставляется на базе кредитного продукта «Личный выбор»: те же процентные ставки и сроки кредитования.

Оформить онлайн-кредит можно сроком от 6 до 60 месяцев без справок о доходах и поручителей. Максимально возможная сумма кредита – 5000 рублей.

Оформление онлайн-заявки, подписание кредитного договора и перевод денег осуществляется в Интернет-банкинге – без посещения подразделения банка.

Поступившие средства можно перевести на другой счет либо снять наличными в любом банкомате Белинвестбанка.

Чтобы оформить онлайн-кредит, необходимо на главной странице Интернет-банкинга выбрать вкладку «Кредиты», а затем «Онлайн-заявка на кредит». Ввести свои личные данные и выбрать кредитный продукт. Для удобства пользователей онлайн-кредит отмечен зеленым кружком.

Выбрать сумму и срок кредита. Ежемесячный платеж будет рассчитан прямо в Интернет-банкинге.

После расчета платежеспособности клиента и в случае одобрения заявки деньги станут доступны для дальнейшего использования уже «завтра».