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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕПОЗИТОВ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ПРИОРБАНКА БУДЕТ НЕДОСТУПЕН ВЕЧЕРОМ 26 ИЮНЯ
11:45 26.06.2019
«Приорбанк» ОАО 26 июня с 20.00 до 22.00 проведет технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будет недоступен сервис размещения/погашения электронных депозитов в Интернет-банке для физических лиц.
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