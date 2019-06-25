БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИС РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕПОЗИТОВ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ПРИОРБАНКА БУДЕТ НЕДОСТУПЕН ВЕЧЕРОМ 26 ИЮНЯ

11:45 26.06.2019 «Приорбанк» ОАО 26 июня с 20.00 до 22.00 проведет технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будет недоступен сервис размещения/погашения электронных депозитов в Интернет-банке для физических лиц.