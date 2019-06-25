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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ
10:52 26.06.2019
В ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в Правила оказания услуги по перечислению средств корпоративных клиентов на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в рамках зарплатных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, в целях повышения привлекательности зарплатных проектов предусмотрена возможность бесплатного получения банковских платежных карточек Visa Signature Travel работникам юридического лица на основании заявления.
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