В ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в Правила оказания услуги по перечислению средств корпоративных клиентов на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в рамках зарплатных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, в целях повышения привлекательности зарплатных проектов предусмотрена возможность бесплатного получения банковских платежных карточек Visa Signature Travel работникам юридического лица на основании заявления.