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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС «ВАЛЮТНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ»
12:32 25.06.2019
В ОАО «Белинвестбанк» появился новый сервис «Валютный распорядитель».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый сервис может совершать автоматические валютно-обменные операции в Интернет-банкинге клиента, как только на его основную платежную карточку поступит заработная плата или другие регулярные выплаты, например, стипендия, пособие, пенсия и т.д.
Зачисление средств на дополнительную карточку от валютно-обменной операции производится с использованием курсов валют по операциям с платежными карточками. Такой курс, как правило, более выгодный, чем при наличном обмене валют в кассах банка.
Клиент сам выбирает, какой процент от суммы зачисления денег перечислить на валютную карточку. Возможны варианты от 5% до 50%.
Конверсия в трех валютах. Произвести валютно-обменную операцию можно в долларах США, евро и российских рублях.
Валютно-обменная операция происходит автоматически: как только деньги поступают на основную карточку.
Для того чтобы подключить услугу, необходимо иметь как минимум две платежные карточки. Одна из них – основная (зарплатная), на которую регулярно зачисляются деньги. Это может быть зарплата, пенсия, отпускные, стипендия и прочие выплаты. Другая – валютная, на которую будет осуществляться перевод при совершении валютно-обменной операции.
Подключить услугу можно в Интернет-банкинге в разделе «Счета и вклады». Счет, к которому открыта основная платежная карточка, обзавелся новой кнопкой «Валютный распорядитель». После нажатия на нее можно установить процент от суммы зачисления денег и номер счета, на который будет осуществляться перевод.
О том, что «Валютный распорядитель» подключен, будет сигнализировать отметка зеленого цвета в списке счетов.
При повторном нажатии на кнопку «Валютный распорядитель» можно увидеть основные параметры подключенной услуги.
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