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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ДЕПОЗИТ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ
11:43 25.06.2019
ОАО «Белинвестбанк» предлагает новый продукт – отзывный депозит «Выгодный ритм» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разместить деньги во вклад можно в четырех основных валютах – белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях.
Минимальный срок размещения средств – 91 день.
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