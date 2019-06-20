БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ДЕПОЗИТ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ

11:43 25.06.2019 ОАО «Белинвестбанк» предлагает новый продукт – отзывный депозит «Выгодный ритм» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разместить деньги во вклад можно в четырех основных валютах – белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях. Минимальный срок размещения средств – 91 день.