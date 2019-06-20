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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ПОКУПКЕ ОБЛИГАЦИЙ БЖД 12-ГО ВЫПУСКА
10:40 25.06.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 24 июня начало оказывать клиентам услуги по покупке облигаций Белорусской железной дороги 12-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 10 млн долларов США, срок обращения – 3 года (с ежегодной офертой на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 4,7% годовых.
Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций Белорусской железной дороги 12-го выпуска без комиссий.
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