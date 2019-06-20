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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ОТКРЫЛ ЗОНУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ МИНСКА
18:01 24.06.2019
ЗАО «МТБанк» открыло новую зону самообслуживания в формате 3-в-1 в Минске (ТЦ Galleria Minsk).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зоне самообслуживания установлены и функционируют терминал для валютно-обменных операций, банкомат и инфокиоск (cash-in). Клиенты банка могут снять или внести на карту наличные средства, оплатить услуги связи и ЖКХ, перевести деньги с карты на карту, обменять валюту и совершить другие операции. Каждое рабочее место с устройством отделено перегородкой, что создает дополнительный комфорт для клиентов.
Услугами зоны самообслуживания МТБанка сразу же начали пользоваться клиенты.
Зона самообслуживания оформлена в фирменных цветах МТБанка и располагается на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk. Работает по графику торгового центра с 10.00 до 22.00.
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