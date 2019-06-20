ЗАО «МТБанк» открыло новую зону самообслуживания в формате 3-в-1 в Минске (ТЦ Galleria Minsk).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зоне самообслуживания установлены и функционируют терминал для валютно-обменных операций, банкомат и инфокиоск (cash-in). Клиенты банка могут снять или внести на карту наличные средства, оплатить услуги связи и ЖКХ, перевести деньги с карты на карту, обменять валюту и совершить другие операции. Каждое рабочее место с устройством отделено перегородкой, что создает дополнительный комфорт для клиентов.

Услугами зоны самообслуживания МТБанка сразу же начали пользоваться клиенты.

Зона самообслуживания оформлена в фирменных цветах МТБанка и располагается на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk. Работает по графику торгового центра с 10.00 до 22.00.