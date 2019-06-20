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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ОТКРЫЛ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ОФИС В МИНСКЕ
16:52 24.06.2019

ОАО «Белагропромбанк» открыло высокотехнологичный офис в Минске на проспекте Победителей, 119, в Центре банковских услуг №558 в Региональной дирекции по Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках концепции интерактивности новый офис оснащен инновационным оборудованием, таким как информационные интерактивные панели, которые дают клиентам возможность получить доступ к сайту банка со всем набором его сервисов и услуг. Клиентам с маленькими детьми пригодится детский интерактивный стол-экран с богатым выбором детских игр. Кассовые стойки в новом офисе вместо обычных информационных стоек-«вертушек» с бумажными документами оснащены планшетами на стороне клиентов.

Круглосуточный доступ клиентов к банковским услугам обеспечивает зона самообслуживания, оснащенная банкоматом, инфокиоском и новинкой банка – многофункциональной приставкой к банкомату с возможностью приема наличных денег. По мере обновления программного обеспечения приставка в комплексе с банкоматом будет предоставлять клиентам все новые возможности. Доступ в зону самообслуживания, осуществляется с помощью действующей банковской платежной карточки любого банка.

«Это первый такой офис Белагропромбанка, и его создание стало для специалистов Банка нестандартной задачей. Главная концепция нового офиса – интерактивность и возможность круглосуточного доступа к банковским услугам», – отметила операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

Новый офис банка оформлен в современном стильном дизайне, а его посетители в ожидании своей очереди могут воспользоваться кофематом или почитать книгу – в отделении установлена полка для буккроссинга.
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