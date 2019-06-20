28 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос увеличения уставного фонда МТБанка за счет средств акционеров путем эмиссии акций дополнительного выпуска.