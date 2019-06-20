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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БНБ-БАНКА 5 ИЮЛЯ УТВЕРДЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ БАНКА
13:35 24.06.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» состоится 5 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос прекращения полномочий членов Совета директоров БНБ-Банка, утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции.
Акционеры банка изберут новый состав Совета директоров ОАО «БНБ-Банк» и утвердят изменения и дополнения в устав банка.
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