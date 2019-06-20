БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БНБ-БАНКА 5 ИЮЛЯ УТВЕРДЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ БАНКА

13:35 24.06.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» состоится 5 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос прекращения полномочий членов Совета директоров БНБ-Банка, утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции. Акционеры банка изберут новый состав Совета директоров ОАО «БНБ-Банк» и утвердят изменения и дополнения в устав банка.