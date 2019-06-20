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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН СТАНДАРТНОГО РИСКА НА ИЮЛЬ
12:04 24.06.2019

Национальный банк Беларуси опубликовал значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитно-депозитного рынка на июль 2019 года.

В частности, РВСР в июле 2019 г составит для новых срочных отзывных банковских вкладов физических и юридических лиц в национальной валюте — 7,6% годовых (7,79% в мае).

Для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от одного до шести месяцев включительно – 9,69% годовых (9,86%).

Для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения от шести месяцев до одного года включительно – 10,71% годовых (10,84%).

Для новых срочных безотзывных банковских вкладов физических лиц в национальной валюте со сроком размещения свыше одного года – 12,93% годовых (12,98%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления), – 11,84% годовых (12%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) – 14,59% годовых (15,36%).

СПРАВКА: С 1 марта 2019 года Национальный банк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В основе данной системы мер лежит подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов. В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (РВСР).

РВСР рассчитываются Национальным банком ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости 1.
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