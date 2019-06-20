БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАРИТЕТБАНКА ПРОЙДЕТ 17 ИЮЛЯ

11:05 24.06.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк» в очной форме состоится 17 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета Паритетбанка. Акционеры банка также изберут новый состав Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк».