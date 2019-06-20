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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАРИТЕТБАНКА ПРОЙДЕТ 17 ИЮЛЯ
11:05 24.06.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк» в очной форме состоится 17 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета Паритетбанка.
Акционеры банка также изберут новый состав Наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк».
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