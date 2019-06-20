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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
09:57 24.06.2019

ОАО «Белагропромбанк» с 22 июня изменило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки будет составлять:

вклад (депозит) «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 4,24% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 4,24% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 3,9 до 7,7% годовых, в зависимости от срока размещения.
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