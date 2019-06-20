БСБ Банк совместно с американской платежной системой Payoneer специально для белорусского рынка разработал новый сервис BSB Payoneer.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, совместная программа позволит просто и удобно получать платежи в долларах США от американских заказчиков, в том числе через электронные чеки, от международных бирж фриланса (Upwork, Toptal, Crossover), различных маркетплейсов (Amazon, Apple и тп.) и через других интегрированных партнеров Payoneer.

Сервис будет доступен прямо из интернет-банка БСБ Банка, и бизнес-клиенты смогут пользоваться уникальными реквизитами счета в американском банке для получения платежей в долларах США на свой счет в БСБ Банк. Важно, что для заказчиков платеж через Payoneer будет бесплатным и простым, как на американский счет. Перечисленные средства будут в полном объеме поступать на счет в БСБ Банк.

БСБ Банк предлагает принять участие в периоде тестирования этого банковского продукта. В таком случае можно пользоваться BSB Payoneer до 1 ноября 2019 года без оплаты и без ограничений.