|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 24 ИЮНЯ БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ВЕРСИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ FX ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА SC-EMPORIUM
13:11 21.06.2019
С 24 июня Банк Дабрабыт меняет логические правила заключения сделок на ЭТП банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведения сделают использование сервиса еще более простым и удобным.
Новые возможности работы с приложением позволяют больше не вносить информацию с условиями сделки в дополнительном окне, а вносите сумму для сделки прямо на тикере.
К заказу суммы сделки доступны (теперь через переключатель вида валюты) как валюта1, так и валюта2.
Совершать операции можно в "один клик" и блокировать рабочую область от случайных нажатий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2019
Курсы в банках
на 21.06.2019
Конвертация в банках
на 21.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте