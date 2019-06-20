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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 24 ИЮНЯ БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСКАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ВЕРСИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ FX ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА SC-EMPORIUM
13:11 21.06.2019

С 24 июня Банк Дабрабыт меняет логические правила заключения сделок на ЭТП банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведения сделают использование сервиса еще более простым и удобным.

Новые возможности работы с приложением позволяют больше не вносить информацию с условиями сделки в дополнительном окне, а вносите сумму для сделки прямо на тикере.

К заказу суммы сделки доступны (теперь через переключатель вида валюты) как валюта1, так и валюта2.

Совершать операции можно в "один клик" и блокировать рабочую область от случайных нажатий.
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