С 24 июня Банк Дабрабыт меняет логические правила заключения сделок на ЭТП банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведения сделают использование сервиса еще более простым и удобным.

Новые возможности работы с приложением позволяют больше не вносить информацию с условиями сделки в дополнительном окне, а вносите сумму для сделки прямо на тикере.

К заказу суммы сделки доступны (теперь через переключатель вида валюты) как валюта1, так и валюта2.

Совершать операции можно в "один клик" и блокировать рабочую область от случайных нажатий.