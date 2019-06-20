Оформить полис добровольного страхования от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу теперь можно на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» посредством Межбанковской системы идентификации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оплатить страховой взнос можно картой любого банка.

Страховку для выезда за границу также можно оформить онлайн в системе Интернет-банкинг.