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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ МОЖНО НА САЙТЕ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
09:47 21.06.2019
Оформить полис добровольного страхования от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу теперь можно на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк» посредством Межбанковской системы идентификации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оплатить страховой взнос можно картой любого банка.
Страховку для выезда за границу также можно оформить онлайн в системе Интернет-банкинг.
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