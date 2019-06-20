ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предлагает новый срочный безотзывный банковский онлайн вклад (депозит) «ВТБ-Enter» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключение договора срочного онлайн вклада осуществляется в системе «Интернет-банк» на основании акцепта публичной оферты ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в момент размещения первоначального взноса во вклад (депозит).

Срок размещения вклада – 35 дней, 65 дней, 95 дней, 190 дней (без права пополнения) и 395 дней, 732 дня или 3 года (с правом пополнения). Минимальная сумма первоначального взноса - 20 белорусских рублей. Весь срок действия депозита размер процентной ставки является фиксированным и составляет 9,0%, 9,5%, 10,0%, 10,84%, 13,0%, 13,1%, 13,4% годовых соответственно.

Условиями вклада предусмотрена ежемесячная выплата процентного дохода, а также перечисление суммы вклада по окончанию срока размещения на текущий счет, к которому привязана платежная карточка, с помощью которой совершался первоначальный взнос.

Дополнительные взносы на сроки допустимые условиями вклада также совершаются с использованием системы «Интернет-банк».