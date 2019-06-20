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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ БЕЛАРУСИ
14:09 20.06.2019

В рамках Cbonds Awards CIS, ежегодно проводимым информационным агентством Cbonds, Беларусбанк стал победителем в номинации «Лучший инвестиционный банк Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, церемония награждения состоялась на XVI Облигационном конгрессе стран СНГ, Балтии и Кавказского региона, который прошел в Батуми (Грузия).

«Беларусбанк традиционно уделяет внимание развитию инвестиционно-банковских услуг, - отметил в момент получения награды директор департамента инвестиций и ценных бумаг Алексей Амарин. - Совместно с дочерней компанией «АСБ Брокер» банк занимает лидирующее положение на рынке ценных бумаг Беларуси. В своей работе по данному направлению мы стремимся предложить клиентам продукты и услуги, максимально удовлетворяющие их текущим потребностям, продолжая совершенствование механизмов их предоставления».

В последнее время наметился устойчивый рост интереса со стороны клиентов к использованию инструментов рынка ценных бумаг в своей текущей деятельности.

Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка стран СНГ по итогам открытого голосования. Обладателей наград определяют участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2014 года.

Группа компаний Cbonds - информационное агентство, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Группа осуществляет деятельность по следующим направлениям бизнеса: поддержание и развитие информационных сайтов (Cbonds.ru, Investfunds.ru, Preqveca.ru, Mergers.ru), проведение тематических конференций и выставок по финансовым рынкам, издательская деятельность (журнал Cbonds Review и ежегодные справочники). Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по выпускам долговых бумаг. На сайте Cbonds публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые индексы, рэнкинги инвестиционных банков – организаторов займов и ведущих эмитентов, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность и проч.
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