БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ «ЁCARD АББ»

13:22 20.06.2019 ЗАО «Альфа-Банк» принял решение о прекращении с 23 июня 2019 года действие ранее выпущенных виртуальных предоплаченных банковских карт «ёCard АББ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения денежных средств, учитываемых банком в качестве остатка электронных денежных средств по карте, необходимо предоставить соответствующее заявление с указанием реквизитов для перевода денежных средств в банк или обратиться в ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь). Получение денежных средств возможно после 7 августа 2019 года.