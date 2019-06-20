ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ «ЁCARD АББ»
13:22 20.06.2019

ЗАО «Альфа-Банк» принял решение о прекращении с 23 июня 2019 года действие ранее выпущенных виртуальных предоплаченных банковских карт «ёCard АББ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения денежных средств, учитываемых банком в качестве остатка электронных денежных средств по карте, необходимо предоставить соответствующее заявление с указанием реквизитов для перевода денежных средств в банк или обратиться в ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).

Получение денежных средств возможно после 7 августа 2019 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
валюта курс
EUR 2.3094
USD 2.0625
RUB 3.2251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3134 +0.004
USD 2.0489 -0.0136
RUB 3.2344 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3200
USD 2.0550 2.0590
RUB 3.2200 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 20.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1290
EUR/RUB 71.5000 72.0000
USD/RUB 63.5000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте