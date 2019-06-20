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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ «ЁCARD АББ»
13:22 20.06.2019
ЗАО «Альфа-Банк» принял решение о прекращении с 23 июня 2019 года действие ранее выпущенных виртуальных предоплаченных банковских карт «ёCard АББ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения денежных средств, учитываемых банком в качестве остатка электронных денежных средств по карте, необходимо предоставить соответствующее заявление с указанием реквизитов для перевода денежных средств в банк или обратиться в ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).
Получение денежных средств возможно после 7 августа 2019 года.
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