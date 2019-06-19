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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
10:46 20.06.2019
ОАО «Технобанк» с 19 июня возобновило прием денежных средств в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещение средств во вклады «Выгодный», «ТРИумф» и «Оптимальный» возобновляется на прежних условиях.
В частности, вклад «Выгодный» - 4% годовых, на срок 45 дней; «ТРИумф» - 6,5% годовых, на срок 95 дней; «Оптимальный» - 6,7% годовых, на срок 180 дней.
По вкладам «Отличный» и «Новая вершина» прием денежных средств осуществляется на новых условиях: «Отличный» - безотзывный, 6,8% годовых, на срок 365 дней; «Новая вершина» - отзывной, 4,25% годовых, срок 365 дней.
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