28 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет утвержден Регламент работы ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с реестром владельцев ценных бумаг.

Кроме того, планируется рассмотреть отчет по итогам внешней независимой оценки корпоративного управления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.