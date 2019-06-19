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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» СОСТОИТСЯ 28 ИЮНЯ
13:45 19.06.2019
28 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будет утвержден Регламент работы ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с реестром владельцев ценных бумаг.
Кроме того, планируется рассмотреть отчет по итогам внешней независимой оценки корпоративного управления ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета.
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