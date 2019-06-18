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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ БАНКА БЕЛВЭБ
11:26 19.06.2019
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Банк БелВЭБ» на уровне «B».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный».
Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ на уровне «B», рейтинги поддержки – на уровне «4», рейтинги устойчивости Банка БелВЭБ – на уровне «b-».
РДЭ и рейтинги поддержки могут быть повышены или понижены в соответствии с суверенными рейтингами и страновым потолком Беларуси.
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