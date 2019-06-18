БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ БАНКА БЕЛВЭБ

11:26 19.06.2019 Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Банк БелВЭБ» на уровне «B». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный». Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ на уровне «B», рейтинги поддержки – на уровне «4», рейтинги устойчивости Банка БелВЭБ – на уровне «b-». РДЭ и рейтинги поддержки могут быть повышены или понижены в соответствии с суверенными рейтингами и страновым потолком Беларуси.