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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДУ «АЛЬФА-ВКЛАД»
09:33 19.06.2019
ЗАО «Альфа-Банк» с 18 июня изменило процентную ставку по отзывному вкладу «Альфа-Вклад» в RUB на 36 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она составляет теперь 4,2% годовых.
Оформить вклад можно в мобильном банке InSync, интернет-банке Альфа-Клик и в отделении Альфа-Банка.
Вклад предусматривает дополнительные преимущества: капитализация процентов происходит дважды в месяц или выплата два раза в месяц производится на счет, с которого вклад был открыт; возврат вкладов гарантирован государством.
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