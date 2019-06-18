БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДУ «АЛЬФА-ВКЛАД»

09:33 19.06.2019 ЗАО «Альфа-Банк» с 18 июня изменило процентную ставку по отзывному вкладу «Альфа-Вклад» в RUB на 36 месяцев. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она составляет теперь 4,2% годовых. Оформить вклад можно в мобильном банке InSync, интернет-банке Альфа-Клик и в отделении Альфа-Банка. Вклад предусматривает дополнительные преимущества: капитализация процентов происходит дважды в месяц или выплата два раза в месяц производится на счет, с которого вклад был открыт; возврат вкладов гарантирован государством.