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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ БЕЛГАЗПРОМБАНКА НА УРОВНЕ "B" СО «СТАБИЛЬНЫМ» ПРОГНОЗОМ
16:38 18.06.2019
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Белгазпромбанка на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подтверждение рейтинга обусловлено уверенностью Fitch Ratings в том, что российские акционеры Белгазпромбанка (ПАО «Газпром» (BBB-/Позитивный) и Банк ГПБ (АО) (ВВ+/Позитивный)) продолжат при необходимости поддержку своего дочернего банка в Республике Беларусь в связи со стратегической важностью белорусского рынка, устойчивыми политическими и экономическими связями между двумя странами.
Дальнейший рост долгосрочного РДЭ банка сдерживает страновой потолок Республики Беларусь ("B").
Рейтинг устойчивости на уровне "b", который также был подтвержден, отражает стабильные и более прибыльные финансовые показатели деятельности Белгазпромбанка по сравнению с его конкурентами, более высокий уровень качества кредитов, а также устойчивый и достаточный уровень основного капитала банка.
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