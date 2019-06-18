Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Белгазпромбанка на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подтверждение рейтинга обусловлено уверенностью Fitch Ratings в том, что российские акционеры Белгазпромбанка (ПАО «Газпром» (BBB-/Позитивный) и Банк ГПБ (АО) (ВВ+/Позитивный)) продолжат при необходимости поддержку своего дочернего банка в Республике Беларусь в связи со стратегической важностью белорусского рынка, устойчивыми политическими и экономическими связями между двумя странами.

Дальнейший рост долгосрочного РДЭ банка сдерживает страновой потолок Республики Беларусь ("B").

Рейтинг устойчивости на уровне "b", который также был подтвержден, отражает стабильные и более прибыльные финансовые показатели деятельности Белгазпромбанка по сравнению с его конкурентами, более высокий уровень качества кредитов, а также устойчивый и достаточный уровень основного капитала банка.