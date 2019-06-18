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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ КАРТОЧЕК V-BANKING
15:12 18.06.2019

ЗАО «Банк «Решение» изменило размер процентной ставки, начисляемой на остаток по счетам, открытым в рамках выпуска виртуальных карт V-BANKING.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка установлена в размере 0,01% годовых.

Новый размер процентной ставки будет применяться: с 18 июня 2019 года – для договоров, заключенных с 18.06.2019 и c 27 июня 2019 года – для договоров, заключенных до 18.06.2019.
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