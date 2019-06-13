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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДЕНЕГ ВО ВКЛАДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:13 18.06.2019
ОАО «Технобанк» с 18 июня временно приостанавливает прием денежных средств во вклады в российских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о возобновлении приема средств во вклады будет сообщено дополнительно.
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