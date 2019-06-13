БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДЕНЕГ ВО ВКЛАДЫ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

13:13 18.06.2019 ОАО «Технобанк» с 18 июня временно приостанавливает прием денежных средств во вклады в российских рублях для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о возобновлении приема средств во вклады будет сообщено дополнительно.