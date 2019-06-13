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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И PROWOMEN BY ПРОВЕДУТ В МИНСКЕ СЕМИНАР О ЗАПУСКЕ БИЗНЕСА
12:36 18.06.2019

27 июня 2019 проект ProWomen By при поддержке генерального партнера ОАО «Белагропромбанк» проведет в Минске воркшоп для женщин на тему запуска бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основательница проекта ProWomen By Юлия Малькова расскажет, как подготовиться к запуску своего дела и убедиться, что продукт или услугу будут покупать.

Юрист-консультант Анастасия Жаврид поделится информацией о регистрации бизнеса и связанных с этим затратах и ошибках.

Татьяна Гринько, основательница проекта по налоговой грамотности Nalogov_net, объяснит, как разобраться с системами налогообложения и выбрать нужную.

Анастасия Щедрова, заместитель начальника Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк», расскажет на что обратить внимание при выборе сотрудничества с банком.

Белагропромбанк активно поддерживает женское предпринимательство в Беларуси. При поддержке Банка в Минске уже дважды проводился День женского предпринимательства. Банк активно работает в направлении развития малого и среднего бизнеса, оказывая всестороннюю помощь индивидуальным предпринимателям, предприятиям сектора МСБ, в том числе поддержку женской предпринимательской инициативе.

ProWomen.By – профессиональное сообщество, которое поддерживает девушек, увлеченных идеей своего дела. Сообщество привлекает экспертов, чтобы дать необходимые практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса и помогает наладить нужные бизнес-связи.
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