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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ НАЧИНАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕБРЕНДИНГ
09:43 18.06.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» начинает комплексный ребрендинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его необходимость обусловлена глобальными изменениями в стратегии развития банка и трансформацией модели ведения бизнеса. Банк не меняет название, но переходит к новому визуальному образу и корректирует позиционирование, становясь более открытым и дружелюбным.

«Ребрендинг – логичный шаг в развитии банка. Он отражает стремление быть лидером банковского рынка с дальнейшей трансформацией в финтех-компанию. Мы делаем ставку на качество, персонифицированный сервис, лучшие технологичные решения, взаимную выгоду предоставляемых банковских услуг и стремимся стать понятнее и ближе нашим клиентам, – отметил председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский. – Суть перемен заключается в качественных изменениях в работе банка, которые происходят в рамках нашей новой стратегии развития».

В ходе начального этапа ребрендинга было определено позиционирование банка и разработана комплексная визуальная идентификация, а также технологические решения для офисов.

Обновленный логотип банка состоит из графического символа «стрелка», указывающего направление вверх и одновременно символизирующего единицу, стремление к лидерству, и текстовой части – фирменного начертания. В мае Банк БелВЭБ подал заявки в ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» на регистрацию товарных знаков в новом фирменном стиле.

Кроме логотипа изменится и фирменный цвет: вместо сочетания оранжево-красного и сине-зеленого будут использоваться графитовый и белый, что прежде всего свидетельствует о преемственности стиля основного акционера Банка БелВЭБ – государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и отражает надежность и технологичность банка.

Интеграция нового стиля в коммуникации Банка БелВЭБ будет проходить в несколько последовательных этапов. В первую очередь модернизация затронет интернет-сайт и онлайн-рекламу банка. Приведение в соответствие новому фирменному стилю банка интернет-сервисов планируется завершить к концу 2019 года, оформление офисов банка в новом стиле – не позднее 2020 года.

Примером трансформации розничной сети стал первый сервисный офис Банка БелВЭБ в ТЦ «МОМО», с которого начался масштабный проект по переводу территориальной сети на двухуровневую модель ведения бизнеса и высокотехнологичный формат обслуживания клиентов. Это первый офис Банка БелВЭБ в цифровом формате. Здесь реализован сервисный подход one shop — one stop, дающий возможность выполнить все клиентские операции, включая обслуживание физических и юридических лиц, работу с наличными, у одного менеджера.
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