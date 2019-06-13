Получить рассрочку в Технобанке теперь можно онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, покупки, в частности, можно совершать, оформив рассрочку через мобильное приложение TechnoMobile или систему Интернет-банка.

Достаточно выбрать товар или услугу в магазинах партнеров, получить счет-фактуру и оставить заявку-онлайн.

Для покупки необходимо установить мобильное приложение TechnoMobile и зарегистрироваться в нем либо пройти авторизацию в системе Интернет-банка. Далее следует заполнить онлайн-заявку на рассрочку и подписать кредитный договор онлайн.

Кроме того, можно самостоятельно отслеживать статус заявки в мобильном приложении или в Интернет-банке в разделе «Кредиты».

Преимущества оформления онлайн-рассрочки в Технобанке следующие: рассрочка без переплат от 200 до 6000 рублей; процентная ставка по кредиту – 0,0001% годовых; минимальный размер первого взноса – от 0%; оформление без справки о доходах, поручителей и страховок; срок рассмотрения заявки - от 1,5 часов; периоды рассрочки - 3,6, 9 и 12 месяцев; удобные способы погашения, в том числе онлайн.

Погашать рассрочку можно через СДБО (Интернет-банк, мобильное приложение TechnoMobile); во всех отделениях и пунктах обмена валют Технобанка, а также через систему ЕРИП.

Технобанк уже сотрудничает с более чем 150 компаниями в сфере туризма, строительства, досуга и развлечений, продажи бытовой техники, мебели, оборудования и др. Круг партнеров постоянно расширяется.