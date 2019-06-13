МТБанк примет участие в Ярмарке финансирования, которая пройдет 18 июня в отеле Marriott.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ярмарка соберет под одной крышей представителей различных финансовых институтов, инвестиционных фондов, экспертов банковского рынка.

В рамках ярмарки участники получат возможность вместе с белорусскими и иностранными экспертами обсудить особенности заключения сделок с международными финансовыми институтами, присутствующими в Беларуси, плюсы и минусы предлагаемых сегодня лизинговых продуктов, инструменты белорусского и иностранных фондовых рынков и практику их применения, привлечение инвестиций.

Актуальной темой станет использование криптовалюты как новый способ токенизировать активы и привлечь финансирование.

Начальник управления кредитования малого и микробизнеса МТБанка Петр Андрусевич выступит в секции «Коммерческие банки РБ» и расскажет о совместных кредитных программах с Банком развития.