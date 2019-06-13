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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК С 1 ИЮЛЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:47 17.06.2019
РРБ-Банк с 1 июля 2019 года вносит изменения в Пакеты услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость пакета "Старт" с июля составит 19.00 белорусских рублей.
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