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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК С 1 ИЮЛЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:47 17.06.2019

РРБ-Банк с 1 июля 2019 года вносит изменения в Пакеты услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость пакета "Старт" с июля составит 19.00 белорусских рублей.
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