БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК С 1 ИЮЛЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

11:47 17.06.2019 РРБ-Банк с 1 июля 2019 года вносит изменения в Пакеты услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость пакета "Старт" с июля составит 19.00 белорусских рублей.