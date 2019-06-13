БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ БАНКА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ

10:09 17.06.2019 Новый банкомат Идея Банка открылся в Минске (пр-т Рокоссовского, 150Б. магазин "Домашний") Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные деньги (белорусские рубли, доллары США), а также оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет, совершить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; получить выписку по совершенным операциям; изменить пин-код банковской платёжной карточки; подключить/отключить услугу 3D-Secure; подключить/отключить SMS-оповещения.