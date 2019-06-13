Клиенты банка ВТБ (Беларусь) смогут оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковских карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на стадии пилот-проекта находится технология оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских платежных карточек, которая в настоящий момент внедрена на трамвайном маршруте № 6 в городе Минске. Это самый протяженный трамвайный маршрут столицы, соединяющий районы Серебрянка и Зеленый луг.

Сервис поддерживает оплату банковскими карточками Visa и Mastercard банка ВТБ (Беларусь). Также оплатить проезд возможно с помощью смартфона, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC. Для оплаты проезда необходимо поднести банковскую карточку или мобильное устройство к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда будет эквивалента стоимости бумажного талона.

Контроль оплаты будет таким же, как и в случае с электронными проездными. При проверке надо будет поднести к терминалу банковскую карточку, после чего на нем отобразится информация о факте расчета за проезд в конкретном транспортном средстве.

В случае успешной реализации проекта сервис будет доступен во всем общественном транспорте города Минска.