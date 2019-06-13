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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ПРИОРБАНКА СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 24 ИЮНЯ
10:35 14.06.2019
24 июня в Минске пройдет внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется выбрать членов Наблюдательного Совета, утвердить изменения и дополнения в Устав, а также в Положение о Наблюдательном Совете «Приорбанк» ОАО.
Кроме того, акционеры определят размер средств, направляемых на выплату годового бонуса за 2018 год председателю Правления и заместителям председателя Правления «Приорбанк» ОАО, сформируют фонд выплат по итогам 2018 года.
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