24 июня в Минске пройдет внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется выбрать членов Наблюдательного Совета, утвердить изменения и дополнения в Устав, а также в Положение о Наблюдательном Совете «Приорбанк» ОАО.

Кроме того, акционеры определят размер средств, направляемых на выплату годового бонуса за 2018 год председателю Правления и заместителям председателя Правления «Приорбанк» ОАО, сформируют фонд выплат по итогам 2018 года.