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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ США НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ ФОНДА ИМЕНИ ХАЛИФЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
09:44 14.06.2019
Совместный проект Банка развития и Фонда имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ), направленный на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к долгосрочным кредитными ресурсам в иностранной валюте, вступил в фазу активной реализации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за первый месяц с момента начала освоения ресурсов более 1 млн. долларов США было направлено на поддержку субъектов МСП.
Промежуточные итоги реализации проекта свидетельствуют о его высокой востребованности среди субъектов МСП, работающих в различных направлениях: от промышленности до сферы оказания услуг.
Благодаря поддержке Банка развития и Фонда имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ) у предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере женского предпринимательства, на территории средних, малых городских поселений, сельской местности, занятых в инновационной деятельности, появилась дополнительная возможность в развитии бизнеса и создании новых рабочих мест.
Участниками проекта в настоящее время являются 8 банков-партнеров, в которые субъекты малого и среднего бизнеса смогут обратиться за получением финансирования: ОАО«Белинвестбанк», ЗАО«БТА Банк», ОАО«Банк Дабрабыт», ОАО«Паритетбанк», ОАО«Белгазпромбанк», ЗАО«Альфа-Банк», ЗАО«МТБанк», ОАО«Белагропромбанк».
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