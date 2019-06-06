ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет ставки по банковским вкладам (депозитам) до востребования в иностранной валюте для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 10 июня 2019 года установлены следующие процентные ставки: во вновь привлекаемый банковский вклад (депозит) до востребования «Зручны дэпазiт» и «Зручны анл@йн»: по долларам США и евро процентная ставка установлена в размере 0,04 % годовых.

Также с 15 июля 2019 года по действующим договорам банковского вклада (депозита) до востребования «Зручны дэпазiт» и «Зручны анл@йн», заключенным до 28 октября 2018 года включительно, применяются следующие процентные ставки: в евро и в долларах США, годовая процентная ставка в размере 0,04% годовых.