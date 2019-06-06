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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВЫДАЛ ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12:09 11.06.2019
Банк Дабрабыт выдал первый в стране кредит в рамках сотрудничества по проекту "Гарантийный фонд" с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
Клиент Банка Банка Дабрабыт, воспользовавшийся новым финансовым инструментом, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами и осуществляет услуги по перевозке топлива. Банк прокредитовал приобретение автоцистерны для транспортировки топлива. В качестве залога по кредиту клиент предоставил залог автотранспорта, на недостающую часть оформил поручительство Фонда поддержки предпринимателей.
Как пояснил директор департамента малого и среднего бизнеса Юрий Зайцев, в настоящее время порядка 70% представителей малого и среднего бизнеса сталкиваются со сложностями при получении финансирования в банках из-за нехватки обеспечения.
"С одной стороны, банки, как правило, хотят видеть в качестве обеспечения исключительно ликвидное имущество, такое как автотранспорт или коммерческая недвижимость. С другой стороны, предприниматели вкладывают все заработанные деньги в товар, расширяя ассортимент. Вот и получается, что бизнесмены в силу отсутствия залога обращаются за деньгами не в банки, что значительно удорожает для них стоимость финансирования", - рассказал Юрий Зайцев.
Он добавил, что совместный с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей проект "Гарантийный фонд" как решает проблему с нехваткой или отсутствием обеспечения. Для нашего банка сегмент клиентов "малый и средний" бизнес является стратегическим направлением, мы в Банке выстраиваем продуктовую бизнес-модель, и стараемся делать продукты, которые действительно нужны и полезны нашим клиентам.
Суть работы банка с фондом довольна проста: представители малого бизнеса обращаются в банк за кредитом, при этом они могут не иметь залога на всю необходимую сумму. Тогда в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту можно воспользоваться поручительством фонда. При этом фонд поручается до 60% от суммы кредита, а остальную часть обеспечения предоставляет сам клиент.
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