|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСБАНК НАПРАВИЛ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БОЛЕЕ BR700 МЛН
09:47 11.06.2019
С начала этого года в рамках Программы поддержки МСБ Беларусбанк направил на финансирование бизнес-инициатив более Br700 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за время действия программы банк заключил порядка 5,6 тысяч договоров. Бизнес-идеи затрагивают самые различные сферы деятельности: сельское хозяйство, деревообработка, торговля и общественное питание, переработка, услуги.
Беларусбанк уделяет большое внимание совершенствованию продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса. Для данного сегмента экономики банк предлагает кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности.
Стала узнаваема всеми клиентами партнерская программа «МОСТ». В рамках данной программы, которая действует с 2016 года, уже заключено более 1 700 партнерских соглашений.
Банк выступает за развитие партнерских отношений с бизнесом и в крупных городах, и районных центрах. Так, в целях стимулирования предпринимательской деятельности Беларусбанк поддерживает развитие бизнеса на территории городов – спутников.
Сегодня крупнейший банк страны занимает лидирующую позицию в финансировании сегмента МСБ и обладает необходимыми ресурсами для поддержки бизнес-идей данного сектора экономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2019
Курсы в банках
на 10.06.2019
Конвертация в банках
на 10.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте