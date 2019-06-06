С начала этого года в рамках Программы поддержки МСБ Беларусбанк направил на финансирование бизнес-инициатив более Br700 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за время действия программы банк заключил порядка 5,6 тысяч договоров. Бизнес-идеи затрагивают самые различные сферы деятельности: сельское хозяйство, деревообработка, торговля и общественное питание, переработка, услуги.

Беларусбанк уделяет большое внимание совершенствованию продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса. Для данного сегмента экономики банк предлагает кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности.

Стала узнаваема всеми клиентами партнерская программа «МОСТ». В рамках данной программы, которая действует с 2016 года, уже заключено более 1 700 партнерских соглашений.

Банк выступает за развитие партнерских отношений с бизнесом и в крупных городах, и районных центрах. Так, в целях стимулирования предпринимательской деятельности Беларусбанк поддерживает развитие бизнеса на территории городов – спутников.

Сегодня крупнейший банк страны занимает лидирующую позицию в финансировании сегмента МСБ и обладает необходимыми ресурсами для поддержки бизнес-идей данного сектора экономики.